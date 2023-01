Estiagem está permitindo mobilidade maior das equipes, aumentando o ritmo dos trabalhos de manutenção - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/01/2023 10:54

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda segue acelerando as ações de manutenção na cidade. Os dias com sol estão permitindo uma mobilidade maior às equipes. Nesta quinta-feira (26), as equipes iniciaram trabalhos de conservação nos bairros Santo Agostinho, Jardim Amália, Eucaliptal, Monte Castelo, Padre Josimo, São Geraldo, Açude, Belo Horizonte, Santa Cruz , Limoeiro, Sidervile , Laranjal e Aero Clube, Belmonte, Caieiras, Jardim Belvedere, Retiro, Casa de Pedra e Siderópolis. Os serviços de roçada e tapa buracos foram executados com a ajuda de máquinas, roçadeiras e caminhões e cerca de 200 profissionais.

O serviço de roçada foi realizado nos bairros Santo Agostinho, Jardim Amália, Eucaliptal, Monte Castelo, Padre Josimo, São Geraldo, Açude, Belo Horizonte, Santa Cruz , Limoeiro, Sidervile , Laranjal e Aero Clube. Equipes executaram também o serviço nas entradas da cidade pelos bairros 207, Rodovia dos metalúrgicos, Avenida Sérgio Braga, Avenida dos Trabalhadores e Niterói.

Já nos bairros Belmonte, Caieiras, Jardim Belvedere, Padre Josimo, Retiro, Santa Cruz, Santo Agostinho, Casa de Pedra e Siderópolis as equipes da SMI trabalharam na operação tapa-buracos. A prefeitura de Volta Redonda deve em breve iniciar uma ação maior de recuperação do asfalto, com novo contrato a ser fechado com uma empresa especializada no trabalho.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, destaca que o serviço é realizado diariamente, atendendo também às solicitações dos moradores e associações de moradores.

“O trabalho não para. Temos uma programação diária que visa atender todos os bairros da cidade, priorizando os serviços mais urgentes. Nosso objetivo é deixar nossa cidade limpa e organizada. Para isso estamos intensificando os trabalhos e avançando nas ações”, disse Poliana, ressaltando que o trabalho prossegue nesta sexta-feira e no fim de semana.