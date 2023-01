Medida evita obstrução de bueiros e atração de animais peçonhentos nas vias públicas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/01/2023 19:12

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), recolheu mais de 900 caminhões de entulho no mês de dezembro passado. A secretaria vem realizando o serviço de limpeza e recolhimento dos resíduos em diversos bairros da cidade. A ação é voltada para evitar que esse material obstrua bueiros e bocas de lobo, além de atrair animais peçonhentos.

Nesta semana, as equipes da SMI realizaram a retirada de entulhos e outros resíduos na Rua 19, no bairro Bela Vista; canteiros da Avenida dos Trabalhadores, no Centro; no Núcleo Princesa Isabel e outros pontos do bairro Jardim Amália; Rua Rio Araguaia, no Água Limpa; e vias dos bairros Vila Santa Cecília, Aero Clube, Santa Inês e São Cristóvão.

“O cidadão deve colaborar, denunciando situações de descarte irregular de entulho e demais resíduos, para manutenção da limpeza na cidade. Lembramos que o gerador é o responsável pela remoção e pela destinação do entulho. Portanto, é preciso contratar o serviço legalizado das empresas que operam com caçambas. A prefeitura, enquanto poder público, está fazendo a sua parte, e contamos com o mesmo zelo dos proprietários de lotes e outros imóveis urbanos”, ressaltou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Além de entupir bueiros, prejudicando o escoamento da água da chuva, e atrair bichos peçonhentos, o descarte irregular de entulho gera mais gastos aos cofres públicos. De acordo a secretaria, a retirada dos resíduos deixados nas vias e outros espaços públicos gera gastos com combustível para os caminhões usados no serviço; com a mão de obra e, às vezes, é necessário que as equipes façam várias viagens para concluir a limpeza.

Informações e solicitações de serviços podem ser feitas através da CAU (Central de Atendimento Único) da Prefeitura de Volta Redonda. Assim como a Guarda Municipal (153), o número da CAU também atende denúncias de descarte irregular de entulho.