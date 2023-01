Aplicativo registra presença de médicos, entre outras informações, dando maior transparência ao serviço público - Geraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Aplicativo registra presença de médicos, entre outras informações, dando maior transparência ao serviço públicoGeraldo Gonçalves/Arquivo Secom PMVR

Publicado 27/01/2023 11:57

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB) vem usando a tecnologia como grande aliada para aumentar a produtividade. O setor de recursos humanos (RH) do hospital está recebendo, desde setembro de 2021, o auxílio de um aplicativo chamado Bem Viver, que já ajudou a elevar em 42% a média mensal de cirurgias de urgência e eletivas, que passou de 225,2 para 319,7 por mês em 2022, um recorde da unidade médica.

Os atendimentos clínicos do Pronto Socorro (PSA) também tiveram um aumento. Por exemplo, em novembro e dezembro do ano passado foram atendidas, respectivamente, 3.466 e 3.394 pessoas, superando a média mensal da unidade, que é de 2.895 atendimentos.

O diretor de desenvolvimento do Bem Viver, Roberto Balbi, explicou que este crescimento nos números é consequência de uma das funções do aplicativo, o registro da presença dos médicos, que passam por um sistema de reconhecimento facial para iniciar os plantões. Esta função é de grande importância para o hospital, como também atende a exigência dos órgãos de controle e dá maior transparência para o cuidado que o setor público tem que ter com a saúde dos munícipes.

“O aplicativo é uma ferramenta administrativa que ajuda muito a coordenação das diversas especialidades e aos próprios médicos, pela facilidade de manuseio, com plena aceitação por todos. Diminuímos os atrasos, que precisam ser justificados, e, como consequência, temos uma maior disponibilidade dos médicos dentro do hospital, o que resulta em mais atendimentos clínicos e cirúrgicos durante os plantões”, explicou Balbi, que ainda lembrou que o aplicativo também auxilia nas mudanças de plantões, que passaram a ser feitas de forma online, otimizando também este processo.

A novidade também vem contribuindo financeiramente para uma maior arrecadação de impostos. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 1,6 milhão de Imposto Sobre Serviço (ISS) com a ajuda da tecnologia, que otimizou o recolhimento das Notas Fiscais de Serviço (NFS) e diminuiu drasticamente a carga de trabalho do setor de RH do Hospital.

“É um investimento que, além de contribuir para um aumento no número de cirurgias e atendimentos, tem um grande retorno financeiro. Antigamente, com o sistema de pessoas jurídicas, uma grande quantidade de notas fiscais faturadas era de fora do estado do Rio de Janeiro, o que representava uma grande sonegação na arrecadação de impostos. Isso sem contar que, agora, todo este processo é inteiramente auditado”, disse.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, ressaltou que com o auxílio do aplicativo, a direção passou a ter elementos para fazer uma gestão transparente.

"Pegamos um hospital sucateado, com intervenção jurídica e uma OS (Organização Social) que não vinha entregando um bom trabalho. Reestruturamos a unidade e hoje estamos batendo recordes de cirurgia, elevando a média de atendimentos e com muitos investimentos em diversos setores. O Bem Viver é um grande aliado nosso, já trouxe muitos frutos e seguiremos buscando mais benefícios para a população", afirmou.

Próximos passos

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS) já está planejando o início da utilização do aplicativo Bem Viver também no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro. O próximo passo a ser dado pela Bem Viver é propor a implementação da telemedicina na rede municipal de saúde.

"Existe uma demanda muito grande e a telemedicina será um avanço. Nenhuma prefeitura do estado do Rio tem esta ação e que, com certeza, irá acelerar o atendimento, diminuir as filas e beneficiar muitas pessoas. Já temos o aval do prefeito Neto e estamos trabalhando no projeto para implementá-lo o mais rápido possível", frisou o diretor de desenvolvimento do Bem Viver, Roberto Balbi.