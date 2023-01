Crianças visitaram sala de leitura, conheceram exposições dos locais e tiveram aula de capoeira - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/01/2023 13:54

Volta Redonda - A “Colônia de Férias de Verão” da prefeitura de Volta Redonda começou com muita diversão e cultura. Cerca de 700 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, dos polos Siderlândia e Verde Vale, participaram de passeios culturais à Biblioteca Municipal Raul de Leoni e ao Memorial Zumbi, ambos no bairro Vila Santa Cecília, nesta quarta-feira (25). Eles visitaram a sala de leitura, conheceram as exposições dos locais e tiveram também uma aula de capoeira.

A colônia é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), em parceria com as secretarias municipais de Educação (SME), Cultura (SMC) e Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

“Pensamos em uma programação muito diversificada e com diversas oficinas, levando as crianças a lugares que, muitas vezes, elas não têm o costume de ir. Visitar a Biblioteca Municipal é um incentivo à leitura, que, como sabemos, pode transformar o futuro delas”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, também falou sobre a importância da programação cultural dentro da “Colônia de Férias de Verão”.

“Ficamos muito felizes de receber as crianças nos nossos equipamentos culturais, porque a colônia de férias, além de também ser entretenimento, é educativa. Recebemos crianças que nunca tinham entrado em uma galeria de arte, ou em algum outro espaço para ter contato mais próximo com a cultura, que é uma ferramenta de transformação das pessoas”, pontuou Anderson.

Leitura e diversão

Juliana Alves, de 9 anos, está participando da “Colônia de Férias de Verão” pelo polo do bairro Verde Vale e conheceu a Biblioteca Municipal pela primeira vez. “Me diverti bastante, porque é um lugar legal, com muitos livros de todos os tipos. Gosto das histórias de princesas e consegui ler da Cinderela”, disse.

Morador do Padre Josimo e participante do polo Siderlândia, Douglas Lodovico, 10 anos, leu o livro do Pinóquio durante a visita à Biblioteca Municipal. “Gostei muito da história, principalmente da parte que o pai ajuda o Pinóquio, e até já passei para o meu amigo ler também. É a segunda vez que venho aqui na biblioteca e sempre me divirto bastante”, contou.

Miguel Nogueira, de 11 anos, também do polo Siderlândia, está participando da colônia pela primeira vez e estava encantando com a grande variedade de livros. “Gosto muito da mitologia grega, principalmente da história de Cronos, então já fui logo procurando livros sobre este tema. Também me diverti muito no Memorial Zumbi e conhecendo um pouco mais sobre o que estudamos dentro da sala de aula”, ressaltou.

Mais de 4 mil inscritos

A “Colônia de Férias de Verão” da Prefeitura de Volta Redonda teve início na segunda-feira (23), e irá até 3 de fevereiro. Mais de 4 mil crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, de todos os bairros da cidade, estão inscritos nos 15 polos de atividade. A programação conta com oficinas esportivas, culturais, recreação e passeios. Além disso, os participantes também estão recebendo um lanche por dia.

Na parte esportiva e de recreação ocorrem oficinas de dança, lutas, board games (jogos de tabuleiro), skate, além de ginástica rítmica e de trampolim. A Cultura leva oficinas de contação de histórias, capoeira, salão de humor, cartoon e caricatura, exposição de artes e exibição de filmes. Os passeios são ao Parque Aquático, Biblioteca Municipal, Zoológico Municipal, ginásios de ginástica e de skate, e ao cinema.