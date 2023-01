Publicado 26/01/2023 19:40

Volta Redonda - Um homem identificado como Washington Gomes de Almeida Alves, morreu no início da manhã desta quinta-feira (26), em um acidente de motocicleta ocorrido na Rua Chico Mendes, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição foi deslocada até o local para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. Ao chegar, os policiais atestaram que o local do acidente havia sido desfeito, já que populares haviam retirado a moto do lugar. A vítima estava sem documentos e só foi possível identificá-la após a chegada de parentes, que avisaram aos policiais que o homem - cuja idade não foi informada - estava foragido da Justiça. Não há informações sobre qual seria a acusação.

O perito do IML (Instituto Médico Legal) foi ao local, e a vítima foi levada para a unidade de medicina legal. O fato foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).