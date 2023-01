Unidades têm guardas municipais e policiais militares, que farão patrulhamentos pelas regiões e monitoramento de câmeras - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/01/2023 19:36

Volta Redonda - O prefeito Antônio Francisco Neto anunciou a expansão das bases de segurança integrada em Volta Redonda. Os bairros Jardim Belvedere, Sessenta, Vila Rica, Rio das Flores e Roma ganharão unidades com a presença de guardas municipais e policiais militares, que farão patrulhamentos pelas regiões e monitoramento de câmeras. Esses espaços funcionarão nos mesmos moldes da unidade do Retiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26), durante a inauguração da Base Integrada de Segurança Pública Subtenente PM Marcelo dos Santos Araújo.

O local fica em frente à subprefeitura, entre as avenidas Retiro e Antônio de Almeida, e abrigará o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), que possibilitará à prefeitura a contratação de 45 policiais militares para trabalhar em seus dias de folga. Na Base Integrada de Segurança Pública ficarão as viaturas do Proeis, onde estarão a bordo dois policiais militares e um guarda municipal. Eles farão patrulhamento todos os dias pelos bairros Retiro e Aterrado. Os agentes serão auxiliados por profissionais que ficarão na base, monitorando as 130 câmeras instaladas na região. O trabalho funcionará aos moldes do que já acontece com a “Operação Segurança Presente”, nos centros comerciais da Vila Santa Cecília e da Avenida Amaral Peixoto (Centro), que já monitoram 100 câmeras.

Neto destacou que seu objetivo é fazer de Volta Redonda uma cidade referência para outras na segurança pública. Para isto, além do Proeis, que será expandido para outros bairros, a prefeitura está investindo na instalação de um Batalhão de Ações com Cães (BAC) no Roma. A iniciativa também é uma parceria do Poder Público com a Polícia Militar.

“Agradeço muito às forças de segurança e ao Governo do Estado. Volta Redonda precisa muito dessa ajuda e a participação do Poder Público é importante. O governador Cláudio Castro tem sido o maior parceiro da história do município. Vamos levar o Proeis a todos os bairros possíveis e ampliar o número de viaturas. Por isso, é importante termos pessoas que trabalham e se dedicam por Volta Redonda; tenho certeza de que com o Munir na Alerj vamos conseguir expandir essa e outras parcerias com o governo estadual. Obrigado à toda população de Volta Redonda. Nós vamos fazer da nossa cidade um lugar que todos sonhamos viver um dia, com muita segurança”, destacou.

Câmeras monitoradas em tempo real

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, falou sobre a importância da inauguração da Base Integrada no Retiro para o fortalecimento de todo o sistema de segurança do município. “Vai agregar mais segurança a todo o sistema integrado que já existe no município, com as polícias Militar e Civil, Guarda Municipal. Teremos estes efetivos destinados ao Retiro e ao Aterrado, com 130 câmeras que serão monitoradas em tempo real por guardas municipais que vão trabalhar na base. Será feito uma análise criminal para que os agentes de segurança estejam exatamente onde o crime acontece”, garantiu Luiz Henrique, frisando que o sucesso deste tipo de policiamento está vinculado à participação da sociedade, com denúncias através dos números 190 (PM) e 153 (GMVR).

Sobre a expansão do Proeis e das bases integradas por Volta Redonda, o secretário disse que acredita que, de forma planejada, o objetivo de uma cidade mais segura será alcançado. “Estamos escolhendo os bairros mais afastados e que acabam tendo uma deficiência em segurança pública. Queremos agregar mais efetivo e mais segurança a estes bairros para que o número de crimes reduza”, afirmou.

O coordenador do Proeis, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, elogiou a participação da prefeitura na gestão da segurança pública e comentou sobre os avanços que o programa pode ter em Volta Redonda. “É fundamental a participação da prefeitura na questão da segurança pública. É um tema de suma importância para a qualidade de vida dos moradores. A segurança impacta diretamente na economia, mobilidade urbana e educação. A implantação desta base abre a oportunidade de expansão do programa a outros bairros”, falou.

O comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ronaldo Martins, agradeceu à prefeitura pelo reforço no policiamento. “Entendemos a dificuldade e agradecemos à prefeitura, que vem sempre buscando por mais efetivos, mais policiamento, mais ostensividade para a Polícia Militar. Pretendemos, com este reforço no policiamento, melhorar o ir e vir da população de Volta Redonda”, ressaltou Martins.

[O deputado estadual eleito Munir Neto também esteve presente na inauguração e destacou que está à disposição das forças de segurança pública e da população, para lutar pelo fortalecimento de Volta Redonda e do Sul Fluminense. “Dia 1º (fevereiro) nós assumiremos na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e nos colocamos à disposição para fazer uma Volta Redonda cada vez melhor e um Sul Fluminense mais forte”, disse.

Além dos já citados, estiveram presentes familiares do homenageado subtenente PM Marcelo Araújo, vítima de Covid-19 em janeiro de 2021; representantes das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal; da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), vereadores e membros da sociedade civil organizada, entre outros.