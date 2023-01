Secretaria mobilizou cerca de 200 servidores para acelerar o trabalho de manutenção - Divulgação/Secom PMVR

Secretaria mobilizou cerca de 200 servidores para acelerar o trabalho de manutençãoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 27/01/2023 11:25

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda mobilizou cerca de 200 servidores para acelerar o trabalho de manutenção nos bairros e nos centros comerciais da cidade. Com apoio de maquinário variado, são feitos diariamente serviços de roçada, retirada de entulhos, tapa-buracos e poda de árvores. Nesta sexta-feira (27), foram atendidas ruas e localidades de quase 30 bairros.

Ruas do Siderópolis, Jardim Amália, Açude, São Geraldo, Santo Agostinho, Padre Josimo, Roma, São Lucas, São Luiz, Conforto, Vila Rica / Tiradentes e Vila Americana foram atendidas com o serviço de tapa-buracos buraco.

Já pontos dos bairros Santo Agostinho, Jardim Amália, Eucaliptal, Monte Castelo, Padre Josimo, São Geraldo, Açude, Belo Horizonte, Santa Cruz, Limoeiro, Sidervile, Laranjal e Aero Clube passaram pelo serviço de roçada. O mesmo trabalho está sendo realizado nas entradas da cidade pelo bairro 207, Rodovia dos Metalúrgicos, Avenida Sérgio Braga, Avenida dos trabalhadores e Niterói.

Com ajuda de retroescavadeiras e caminhões, a equipe da SMI também realizou a limpeza nos bairros São Cristóvão (Ruas Leopoldina, Piracicaba, Araraquara e Itabira); Siderlândia (Rua Cordeiro), Santo Agostinho (Rua Francisco Alves da Rocha); Belmonte (Rua Pernambuco) e Aero Clube. A secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, ressaltou que o trabalho continua no final de semana.

“Nossa equipe está nas ruas novamente. Temos uma programação diária onde atendemos prioritariamente as demandas mais urgentes. Mas estamos fazendo uma varredura em todos os bairros da cidade. Quero aproveitar para agradecer a minha equipe que não tem medido esforços para que a nossa cidade fique limpa. Estamos aproveitando essa trégua que a chuva nos deu e intensificando os trabalhos”, disse a secretária.