Trecho onde ocorreu acidente é problemático e laudo técnico já constatou problemas graves no asfalto - Reprodução redes sociais

Publicado 29/01/2023 12:07

Volta Redonda - Mais um acidente trágico marca a história da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. No sábado (29) à tarde, uma batida no mesmo trecho que registra vários outros acidentes graves - Km 8 da rodovia, que liga a BR-393 à Via Dutra - vitimou praticamente toda uma família: pai, mãe e um bebê de 1 ano morreram no local. O motorista do carro que vinha em sentido contrário também morreu, e mais um integrante da família, um menino de 8 anos, teve a perna amputada no Hospital São João Batista (HSJB), após ser socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Um tio da criança também teria ficado ferido.

A família estaria indo para o parque Aldeia das Águas, em Barra do Piraí, comemorar o aniversário de 9 anos do menino socorrido em estado grave. Familiares que estavam em outro carro, atrás das vítimas, teriam visto todo o acidente. Entre as testemunhas da tragédia, estavam os avós e tios do bebê e do menino de 8 anos.

O trecho é considerado perigoso, e os acidentes são frequentes no local, já tendo ocorrido vários com vítimas fatais, principalmente no período de chuvas. De acordo com um laudo técnico feito pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTMU) de Volta Redonda, divulgado em novembro do ano passado, o asfalto no local tem rachaduras, e quando chove, a camada embaixo do asfalto, de terra, forma uma lama que sobe pelas rachaduras e inunda a pista. Essa camada fina de lama misturada com água tira a aderência dos pneus, fazendo os veículos se tornarem incontroláveis.

Na manhã deste domingo (29), moradores do condomínio residencial Parque Mariana, às margens da rodovia, fizeram um protesto no local, pedindo mais segurança na estrada, e fecharam temporariamente a via, que é administrada pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro).