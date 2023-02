Rondas diárias contarão agora com duas equipes, formadas por dois guardas municipais em cada viatura - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/02/2023 12:39

Volta Redonda - A volta às aulas em Volta Redonda acontece na próxima segunda-feira (6), e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal (GMVR), vai ampliar o número de equipes responsáveis pela Patrulha Escolar. As rondas diárias em viaturas compostas por dois guardas municipais contarão, agora, com duas equipes - cada uma responsável por uma região da cidade (margens esquerda e direita do Rio Paraíba do Sul).

A Patrulha Escolar é um projeto lançado pelo secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, na época em que era comandante da Guarda Municipal. Ele destacou que a patrulha auxilia no fluxo de trânsito na entrada e saída das escolas; garante a segurança de profissionais e estudantes e atua na resolução de conflitos.

“Ano passado, quando houve o retorno das aulas presenciais após dois anos de alta na pandemia de Covid-19, identificamos a necessidade da ampliação e reforço da Patrulha Escolar. Os agentes realizam rondas e atuam na mediação de conflitos. Contamos também com um grupo de WhatsApp com a direção, que garante agilidade e um serviço de proximidade com a comunidade escolar. A patrulha atua na prevenção de conflitos e garante a segurança do entorno das escolas públicas e particulares”, afirmou Luiz Henrique.

“Os agentes são capacitados e estão aptos a prestar um atendimento imediato a alunos, pais, professores e funcionários. O grupo de WhatsApp não irá substituir os números de emergência, como o 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal), mas garante proximidade”, completou o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

A Semop e agentes da Patrulha Escolar participam na próxima sexta-feira (3), no Colégio ICT (Instituto de Cultura Técnica), no bairro Jardim Amália I, de uma reunião com diretores de escolas e representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME).