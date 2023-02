Órgãos estadual e federal devem começar instalação de redutores e sinalização ainda esta semana - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 01/02/2023 16:28

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, fez nesta quarta-feira, (1º), uma reunião online com o coordenador de Engenharia do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre), Fernando Luiz Corrêa. Da mesma maneira, Neto entrou em contato com o presidente do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro), Pedro Henrique de Oliveira Ramos, para atualização do trabalho do órgão estadual na cidade. A boa notícia é que tanto Ramos, como Corrêa, garantiram que a instalação de redutores de velocidade na via deve começar em breve.

Ramos afirmou ao prefeito que o DER-RJ inicia ainda esta semana as obras para que a Rodovia do Contorno ganhe mais segurança, com mais redutores e sinalização. O presidente do departamento também disse que estará na cidade no próximo dia 8, quarta-feira, para uma reunião convocada pelo prefeito para alinhar ações conjuntas na via, que terá também a presença do Dnit.

“Tem uma equipe nossa já pronta e devemos começar entre esta quarta-feira e quinta-feira a instalação dos redutores e da sinalização. No dia 8 estaremos aí e vamos dar andamento às ações”, garantiu Ramos.

Em relação ao Dnit, este foi o primeiro contato entre as partes, desde a decisão judicial que apontou o órgão federal como responsável pelas obras emergenciais e serviços de manutenção na via. Segundo Corrêa, já há orientação de Brasília para iniciar o planejamento das primeiras intervenções. Apesar de ainda não ter sido notificado oficialmente, o Dnit tomou ciência do teor da decisão pelo próprio prefeito.

“Já recebemos orientações de Brasília (União) para fazer intervenções na rodovia. Com essa decisão, já vamos tentar agilizar isso tudo e montar um plano para dar mais segurança para os motoristas, moradores e por quem passa ali”, disse Corrêa.

O prefeito se colocou à disposição do Dnit para ajudar no que for preciso, assim como fez um balanço das últimas ações adotadas pelo governo municipal na estrada.

“Ainda que tardiamente, pelos menos agora todos estão dispostos a trabalhar de maneira conjunta para solucionar os problemas na rodovia. Neste momento, as ações são emergenciais, mas vamos estar atentos até que soluções definitivas sejam adotadas” afirmou o Neto.