Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), está realizando oficinas de Garçom e Assistente de Maitre para jovens em conflito com a lei, abrigados no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense). Ligada ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) do município, a unidade, que fica no bairro Roma I, é o local onde adolescentes cumprem medidas socioeducativas para serem reinseridos na sociedade.

As oficinas vão até o dia 7 de março e acontecem sempre às terças-feiras, em dois períodos: de manhã e à tarde. Quinze adolescentes estão sendo beneficiados com a iniciativa, realizada através do Programa de Inclusão Produtiva da Smac.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressaltou a importância de realizar o projeto junto ao Degase. “Parcerias como essa, firmada entre a prefeitura e o Degase, são muito importantes para o trabalho de integração desses jovens em conflito com a lei. Nosso objetivo é cuidar de toda a juventude de Volta Redonda, incluindo esses jovens que estão no sistema socioeducativo. Por meio do nosso Programa de Inclusão Produtiva, é possível dar estímulo e mostrar que eles são capazes de ingressar no mundo do trabalho, longe da criminalidade. É uma oportunidade para que eles vejam a vida de um novo ângulo”, destacou Carla.

Preparando para o mundo do trabalho

Outro projeto da secretaria que está beneficiando doze adolescentes internos é o Novos Horizontes: a Smac está realizando oficinas que compreendem espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas relacionados ao mundo do trabalho, como Desenvolvimento de Habilidades; Aspecto do mundo do trabalho; Como fazer um currículo; Como se comportar em uma entrevista de trabalho; Ética profissional, entre outros. A iniciativa vai até o próximo dia 22 de março.

A gestora do Programa Municipal de Inclusão Produtiva e do Projeto Novos Horizontes, Marlene Mota, relata que tem muita satisfação em desenvolver esse projeto. “Acredito muito no potencial desses jovens e quero prepará-los para o enfrentamento na busca de uma profissão e para o mundo do trabalho, resgatando possibilidades de sonhar e de buscar novas perspectivas de vida. Aproveito para agradecer aos diretores Thiago e Cristiano, da Unidade Cense e Degase, por essa parceria que está dando muito certo”, disse a gestora.

A diretora do Departamento de Proteção Básica (DPB) da secretaria de Ação Comunitária, Raquel Coutinho, ressaltou que a ação faz parte do avanço do trabalho. “Esse trabalho se junta aos objetivos do trabalho social, realizado pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), que apoiam famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências”.