Carretas e caminhões são escoltados ao longo da rodovia, em velocidade considerada segura - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/01/2023 18:47

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) adotou uma nova medida para garantir a segurança de quem trafega pela Rodovia do Contorno, mas também evitando que o trânsito pesado acabe entrando dentro dos bairros da cidade. No horário do rush, nesta terça-feira (31), os agentes se posicionam na entrada da via e formam comboios com os veículos maiores e mais pesados. Em seguida, as carretas e caminhões são escoltados ao longo da rodovia, em velocidade considerada segura. O primeiro comboio saiu escoltado pela Guarda Municipal por volta das 16 horas.

A medida deve durar até que a prefeitura e outros agentes públicos possam liberar o trânsito na pista, o que deve ocorrer nesta quarta-feira (dia 1o de fevereiro). Todas as ações da prefeitura de Volta Redonda na Rodovia do Contorno acontecem de forma emergencial, para evitar tragédias, uma vez que a via foi construída pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem) e deve ser assumida pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), uma vez que se trata do prolongamento de uma rodovia federal, a BR-393. A prefeitura não pode, por exemplo, fazer obras de grande porte na rodovia, mas vem agindo preventivamente com ações que garantam mais segurança aos motoristas e moradores que passam pelo local.

“Isso já vai melhorar um pouco as condições de trânsito dentro da cidade, que ontem recebeu um grande volume de caminhões, diante do fechamento da Rodovia do Contorno. A expectativa é que a gente possa amanhã liberar o trânsito no local, com algumas medidas de segurança”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A partir desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) vai começar a instalar cones, barreiras e redutores de velocidade. O objetivo é garantir a segurança de condutores e moradores dos condomínios às margens da rodovia. A medida será possível graças às ações emergenciais promovidas pela prefeitura nos últimos dias. Mesmo não tendo jurisdição legal sobre a via, o Poder Público Municipal fez a interdição total da Rodovia do Contorno, com acesso somente aos moradores da localidade, para definir quais ações seriam necessárias para o retorno do fluxo com segurança.

“Após esta primeira medida, foi feita uma inspeção, onde foram identificados os pontos mais críticos do pavimento, áreas da pista que estão mais escorregadias e foi feita uma sinalização provisória, de forma a atuar como uma moderação de tráfego. Ou seja, criar um obstáculo físico, para pôr fim ao excesso de velocidade”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Barenco destacou que a via será toda sinalizada, com alerta aos condutores para respeitarem a sinalização implantada e reduzirem a velocidade. “A via ganhará sinalização horizontal e vertical de emergência, em especial nos pontos mais críticos. Os motoristas devem respeitá-las. Vai ser feito um monitoramento contínuo, através de uma parceria com todos os órgãos de segurança do município: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e diversos setores da prefeitura. Tudo para dar uma resposta à sociedade, embora o município não tenha jurisdição legal sobre a via”, frisou Barenco.

Máxima de 50 Km/h e cautela ao dirigir

Paralelamente, a prefeitura de Volta Redonda busca uma reunião com a Justiça Federal e a Superintendência Regional do Dnit para que medidas de caráter definitivo sejam tomadas. “A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade em toda a extensão da via, com máxima de 50 km/h. Vamos implantar esta sinalização, comunicando ao Dnit todas essas atitudes para que ele possa intervir o mais rápido possível. Nós não queremos usurpar a responsabilidade de alguém. Mas nós temos a obrigação, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de garantir a preservação da vida”, disse Barenco.

O secretário informou ainda que haverá sinalização noturna, com o uso de painéis luminosos, e monitoramento por meio de viaturas 24 horas. “A responsabilidade é mútua; tanto do Poder Público, seja ele de qualquer esfera, quanto do condutor. Percebendo que está em um local que requer maior atenção, que ele obedeça a sinalização e reduza a velocidade ao longo de toda a rodovia”, finalizou Barenco.

Medida Judicial

Em outra frente, a prefeitura de Volta Redonda, através da Procuradoria Geral do Município, reiterou a necessidade da realização de uma audiência especial, em caráter de urgência, com a Justiça Federal. O objetivo é que o Poder Judiciário possa ajudar a definir de quem é a responsabilidade sobre as obras e intervenções necessárias para garantir a segurança da Rodovia do Contorno em definitivo. A necessidade desta audiência se dá pelo fato do Dnit e DER não entrarem em consenso sobre quem é o responsável pela rodovia.