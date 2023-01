Crime foi cometido em Volta Redonda, no bairro Retiro, há cerca de dois anos - Arquivo

Publicado 31/01/2023 15:27

Volta Redonda - Policiais civis da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, coordenados pela delegada titular Juliana Oliveira da Costa, cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 40 anos, enquanto ele trabalhava, no bairro de Vila Maia, em Barra do Piraí.

O homem foi acusado de estuprar a ex-enteada, quando ela tinha entre 9 e 14 anos, e eles moravam no bairro Retiro, em Volta Redonda. O processo na Justiça teve início há cerca de dois anos, e tramita no 1º Juizado Especial Criminal de Volta Redonda.

Segundo informações da Deam, a prisão foi realizada após diligências e o cruzamento de dados de inteligência, que indicaram a localização do trabalho do suspeito. No momento da abordagem, segundo os policiais, o homem não ofereceu resistência, e foi encaminhado para a sede da Deam, em Volta Redonda, onde permanece à disposição da Justiça.