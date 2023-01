PMs apreenderam 1.202 pedras de crack, 660 pinos de cocaína, um rádio comunicador e duas munições 9 mm - Divulgação/PMERJ

PMs apreenderam 1.202 pedras de crack, 660 pinos de cocaína, um rádio comunicador e duas munições 9 mmDivulgação/PMERJ

Publicado 30/01/2023 16:56

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam três suspeitos de tráfico e apreenderam grande quantidade de drogas, na tarde deste domingo (29), no bairro Jardim Tancredo Neves, próximo ao em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, as equipes receberam informações precisas do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), sobre dois homens e uma mulher que estariam praticando tráfico de drogas na Rua Quatro.

Chegando ao local, as equipes da PM se dividiram e fizeram um cerco, quando prenderam um homem e a mulher, enquanto o outro suspeito fugiu. Os policiais se dividiram para persegui-lo e o homem foi alcançado em uma área de mata próxima. Próximo aos suspeitos foi encontrada uma mochila, contendo 1.202 pedras de crack (total de 220 gramas), 660 pinos de cocaína (total de 560 gramas), um rádio comunicador e duas munições de calibre 9 milímetros. Também foram apreendidos R$ 200 em dinheiro com a mulher. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência. A mulher - que tem 21 anos - foi ouvida e liberada, sendo autuada por porte para consumo próprio. Os dois homens - que têm 21 e 22 anos - permaneceram presos, e foram indiciados por tráfico. Há um mandado de prisão em aberto contra o de 21 anos, por associação ao tráfico.