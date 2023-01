São 14 profissionais aprovados em concurso público e 108 em processos seletivos simplificados - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/01/2023 15:54

Volta Redonda - Cento e vinte e dois profissionais de educação estão sendo convocados pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda para reforçar o quadro da Rede Municipal de Ensino. São 14 aprovados em concurso público e 108 em processos seletivos simplificados. De acordo com o secretário de Educação do município, Júlio Cyrne, o objetivo é que esses profissionais já atuem no início das aulas da rede.

“Estamos trabalhando continuamente para iniciar as aulas com as equipes completas nas escolas. Todo o processo de convocação e contratação precisa e está seguindo a lei, cumprindo requisitos e prazos. Em breve, esses profissionais já estarão sendo direcionados para as unidades para iniciarem suas atividades”, explicou o secretário.

As convocações iniciaram no dia 19 de janeiro, com 14 profissionais aprovados em concurso de 2019. No último dia 27, mais 87 convocados de processos seletivos iniciaram o processo de admissão para serem contratados. No próximo dia 3 de fevereiro, está prevista a convocação de mais 21.

Estão sendo chamados para integrar a rede de ensino, profissionais como orientador educacional, supervisor educacional; supervisor escolar; auxiliar de Educação Infantil; cuidador; docente II; e professores de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

Em 2022, a Secretaria Municipal de Educação convocou 842 profissionais, sendo 614 aprovados em concurso público e 228 que foram selecionados por meio de processo seletivo. Desse total, 745 foram efetivados para atuar na Rede Municipal de Ensino.