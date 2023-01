Agente da GMVR orientou morador e no dia seguinte caçamba estava no local para o descarte correto do material - Divulgação/Secom PMVR

Agente da GMVR orientou morador e no dia seguinte caçamba estava no local para o descarte correto do materialDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/01/2023 18:31

Volta Redonda - A Unidade de Guarda Comunitária (UGC), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), flagrou nesta semana um homem fazendo descarte irregular de material de obra na Avenida Nicanor T. Carvalho, no bairro Barreira Cravo. Ele seria morador do local e foi orientado pelo guarda municipal sobre a necessidade de contratar um serviço de caçamba para fazer a coleta do material de forma adequada. O morador se comprometeu a resolver o problema e, no dia seguinte à ocorrência, uma caçamba já estava no local.

“Gostaria de parabenizar o guarda A. Pereira por agir de forma profissional, sem ser omisso, pois o mais importante é resolver o problema. Parabenizo também o cidadão que entendeu a abordagem feita pela Guarda Municipal, cumpriu o prazo e está ajudando na limpeza da cidade. O despejo de materiais em vias públicas é algo inaceitável, pois isso pode colocar a saúde e a segurança dos cidadãos em risco. É muito importante que a população tenha ciência e se certifique de fazer o descarte de maneira consciente, seguindo os protocolos ambientais”, ressaltou o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O secretário acrescentou que é importante a população ter consciência de fazer o descarte sempre em local apropriado, pois hoje, temos uma cidade monitorada. “Além disso, a população tem nos ajudado muito na identificação dessas pessoas através de denúncias pelos números 153 e 156”.

Relatar erro

Você pode gostar