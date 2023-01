Prefeitura fechou acessos à rodovia, mesmo afirmando não ter jurisdição legal sobre o trecho - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/01/2023 18:22

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda anunciou na tarde deste domingo (29) que fechou os acessos à Rodovia do Contorno, em dois trechos dentro dos limites municipais, por questões de segurança. A medida se deu depois do acidente fatal que matou três pessoas de uma mesma família - incluindo um bebê de 1 ano - e o motorista de outro carro envolvido na batida, ocorrida na tarde deste sábado (28). Uma criança de 8 anos, também integrante de família vitimada, teve a perna amputada em decorrência do acidente. Com as chuvas, o trecho onde ocorreu o acidente fatal - Km 8 - se torna inseguro por problemas com o asfalto.

A prefeitura de Volta Redonda afirma ainda na nota divulgada anunciando o fechamento, que tomou a medida mesmo não tendo responsabilidade legal sobre a via. “A Prefeitura tomou tal decisão, mesmo sem ter jurisdição legal sobre a via, para evitar que novas tragédias ocorram no local”, aponta o comunicado.

A prefeitura também argumentou que tentou “inúmeras vezes” um entendimento com o DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro) e o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para definir o responsável legal pela rodovia e por sua manutenção. A administração municipal também informou que já entrou na Justiça Federal para tentar resolver a questão, e que a Rodovia do Contorno pode ficar fechada até que uma solução seja apresentada.



Confira a íntegra do comunicado da prefeitura de Volta Redonda:



“A Prefeitura de Volta Redonda informa que está fechando neste momento os acessos à Rodovia do Contorno, em dois trechos dentro dos limites municipais.

O tráfego no local ficará restrito a moradores dos condomínios residenciais construídos às margens da rodovia.

A Prefeitura tomou tal decisão, mesmo sem ter jurisdição legal sobre a via, para evitar que novas tragédias ocorram no local.

A Prefeitura também informa que a interdição ocorre após inúmeras tentativas de promover o entendimento entre DNIT e DER, bem como depois de o governo municipal ter ingressado na justiça federal pedindo uma audiência para que se defina de uma vez por todas quem é o responsável legal pela rodovia.

Desta forma a rodovia será interditada hoje, diante da chuva, e futuramente pode ser totalmente fechada caso nenhuma solução seja apresentada.”