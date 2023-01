Secretária Glória Amorim afirma que capacitação para os gestores públicos ajuda a dar "atendimento digno às mulheres" - Divulgação/Secom PMVR

Secretária Glória Amorim afirma que capacitação para os gestores públicos ajuda a dar "atendimento digno às mulheres"Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/01/2023 18:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda estará presente no Curso Programa M (Pró Mundo), do Calendário Estadual do “Capacit Mulher 2023” – programa de capacitação estadual direcionado às equipes de atendimento e apoio à mulher. Com aulas presenciais e virtuais de fevereiro a junho deste ano, a aula inaugural (presencial) acontece no dia 2 de fevereiro, na cidade de Três Rios.

O encontro é organizado pela Superintendência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Supev), órgão da subsecretaria estadual de Políticas para Mulheres (ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos).

Todos os participantes serão qualificados com maior aprimoramento no combate à violência contra a mulher, e certificados pelo governo estadual no final do curso. A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Gloria Amorim, comentou essa participação:

“Primeiro eu quero parabenizar o Governo do Estado, por oferecer essa capacitação aos gestores públicos para um atendimento digno às mulheres. É um passo importante na luta das mulheres organizadas. Outro fator a destacar é a contemplação, a conquista da criação da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, a SSPM, depois de muitos anos de luta. Será fundamental na articulação de políticas públicas entre o Estado e os municípios”, afirmou Glória Amorim.

A diretora do Departamento de Políticas para Mulheres da SMDH, Ludmila Aguiar de Assis, destacou a importância dessa capacitação para secretarias municipais e órgãos públicos que atuam na prevenção e na proteção das mulheres:

“O ‘Capacit Mulher 2023’, ofertado pela Subsecretaria de Políticas para Mulheres, é fundamental para os técnicos e gestores que atuam nas áreas de políticas para mulheres. E uma ótima oportunidade para aprimorar os conhecimentos e acolher da melhor maneira as demandas”, ressaltou.

Além de Volta Redonda, a Região do Médio Paraíba também estará representada pelos municípios de Barra do Pirai, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Pirai, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Valença. Participam mais 11 municípios pela Região Centro-Sul Fluminense.