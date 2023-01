Policiais militares detiveram três suspeitos - entre eles um menor de 16 anos - após tentativa de fuga pela mata - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/01/2023 16:08

Volta Redonda - Três suspeitos de tráfico foram detidos na noite desta segunda-feira (30), em uma área de mata na Rua Antúrios, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Um dos suspeitos apreendidos é menor de idade, com 16 anos, e os outros dois tem 18 anos.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a guarnição do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) recebeu informações de que três indivíduos estariam traficando drogas na Água Limpa, próximo à uma área de mata.

Chegando ao local, os policiais militares avistaram os suspeitos, que fugiram para um conjunto de vielas e em seguida entraram em uma área de mata. Os PMs realizaram um cerco e conseguiram deter o trio, que não carregava nenhum material ilícito. No entanto, no caminho percorrido pelos suspeitos, os policiais acharam uma sacola plástica contendo 31 pinos de cocaína (aproximadamente 21,7 gramas); 60 pedras de crack (cerca de 18 gramas); 121 trouxinhas de maconha (aproximadamente 96,8 gramas), além de um celular e material para embalar drogas.

Os suspeitos precisaram ser algemados, de acordo com os policiais, porque tentaram fugir e para preservar a integridade da equipe policial. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada. Uma conselheira tutelar foi acionada pelos PMs para acompanhar o menor na delegacia.