Valor total das drogas apreendidas pode ultrapassar R$ 101,2 mil; ninguém foi preso

Publicado 31/01/2023 17:05

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam uma grande quantidade de drogas na manhã desta terça-feira (31), na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. De acordo com as informações dos policiais militares, equipes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do P2 (Serviço Reservado) receberam informações de que traficantes haviam entrado com uma grande quantidade de drogas para uma área de mata no local - o Beco do Val - conhecido por ser ponto de venda de drogas.

As guarnições entraram no local, mas assim que avistaram os policiais, os suspeitos de tráfico fugiram, deixando para trás o material arrecadado pelos PMs. Os policiais ainda fizeram buscas pelo local, mas ninguém foi preso.

No total, foram apreendidas 3.850 trouxinhas de maconha (sem preço); 31 trouxinhas de maconha de R$ 2; 656 pedras de crack de R$ 20; 486 pedras de crack de R$ 10; 720 pinos de cocaína de R$ 5; 130 pinos de cocaína de R$ 20. Contando só os itens com “etiqueta de preço”, as drogas apreendidas chegam a R$ 24.242. Se as mais de 3,8 mil trouxinhas de maconha fossem “cotadas” a R$ 20, o prejuízo para os traficantes pode ter alcançado R$ 101.242. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência e perícia.