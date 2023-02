Equipes já concluíram a substituição das lâmpadas em ruas e avenidas (principais e secundárias) de 19 bairros - Cris Oliveira/Secom PMVR

Equipes já concluíram a substituição das lâmpadas em ruas e avenidas (principais e secundárias) de 19 bairrosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 01/02/2023 10:20

Volta Redonda - A troca das lâmpadas antigas por modelos de LED em Volta Redonda avançou em janeiro, com as equipes substituindo mais de 1,2 mil equipamentos no mês. A melhoria faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, que conta com apoio do Governo do Estado e prevê a troca em 28 mil pontos de luz, levando mais luminosidade e colaborando para a segurança em toda a cidade.

De acordo com o engenheiro Sebastião Leite, que coordena o projeto de eficiência energética de Volta Redonda, as equipes já concluíram a substituição das lâmpadas em ruas e avenidas (principais e secundárias) de 19 bairros.

“Primeiro, atuamos em vias com maior circulação de veículos e pessoas, pois atinge um número maior de pontos de luz, beneficiando mais pessoas de uma forma geral. Depois seguimos para as vias secundárias e vamos avançar para o interior dos bairros posteriormente”, explicou o engenheiro.

Os bairros com a troca concluída em vias principais e secundárias neste mês foram: Jardim Normândia, Village Santa Helena, Morada da Colina, Vale da Colina, São Geraldo, Colina, Sessenta, Jardim Esperança, Siderópolis, Casa de Pedra, Jardim Tiradentes, São Cristóvão, Minerlândia, Santa Inês, São Lucas, Conforto, Eucaliptal, Jardim Ponte Alta e São Carlos.

A substituição das lâmpadas de sódio (amarelas) pelos modelos mais modernos foi iniciado em centros comerciais e algumas vias principais, onde o fluxo de motoristas e pedestres é maior. Para estes locais, foram utilizadas lâmpadas de 200 watts, que são mais potentes.

Conforme o trabalho foi avançando e lâmpadas de outros modelos foram chegando, as equipes seguiram com a instalação de equipamentos de 150 watts e, neste momento, a ação pelas vias secundárias envolve a troca dos modelos antigos por lâmpadas de LED de 100 watts.