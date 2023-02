Medida ocorre em caráter de emergência, após mobilização do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/02/2023 13:04

Volta Redonda - O DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro), com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, segue nesta sexta-feira (17) com a implantação de redutores de velocidade na Rodovia do Contorno. O deputado estadual Munir Neto acompanha o trabalho. A medida ocorre em caráter de emergência, após mobilização do prefeito Antônio Francisco Neto, que se reuniu com o DER e o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre) para pedir uma solução para os acidentes recorrentes que ocorrem na estrada.

Na última reunião online, ocorrida na tarde de quinta-feira (16), o prefeito Neto debateu as melhorias necessárias na estrada com o coordenador de Engenharia do Dnit, Fernando Luiz Correia, e a chefe de Gabinete do DER-RJ, Cinthia Pitz. Secretários e gestores municipais também participaram. Uma nova conferência foi marcada para o próximo dia 28.

Durante o encontro, o Dnit reafirmou que deve efetuar obras no local em até 30 dias; trabalhos esses que seriam mais do que correções paliativas no trecho. Enquanto isso, o município se coloca à disposição dos órgãos para ajudar no que for preciso, como frisou o prefeito Neto.

“Mais uma vez nós procuramos uma solução para uma situação que não é de responsabilidade da prefeitura, mas estamos preocupados, porque quem sofre com este impasse e as condições da rodovia é a população de Volta Redonda. O que mais nos preocupa é o tempo que essas obras podem levar para acontecer. Não devemos fechar a rodovia novamente, pelos transtornos que isso traz ao município, mas queremos salvar vidas e que se faça cumprir a decisão judicial”, disse Neto.

A decisão a qual o prefeito se refere é a do juiz da 3ª Vara Federal de Volta Redonda, Bruno Otero Nery, que determinou, no último dia 31, que o Dnit instale redutores de velocidade (quebra-molas) na Rodovia do Contorno. Na decisão, o juiz deu prazo de 10 dias, após a notificação, para que o Dnit iniciasse os trabalhos, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. O magistrado também considerou que a responsabilidade pela conservação é do Dnit.

Município continua com medidas de segurança na rodovia

O prefeito ressaltou ainda que o Poder Público Municipal permanece na rodovia, com agentes da Guarda Municipal e funcionários das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), com o objetivo de orientar os motoristas.

Foram montadas espécies de “ilhas” para o controle de velocidade, em um esquema que conta com a participação de policiais militares e o apoio do Corpo de Bombeiros. A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade em toda a extensão da via, com máxima de 50 km/h.