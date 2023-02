Publicado 17/02/2023 11:41

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o Programa Segurança Presente e a Base Integrada de Segurança do Retiro e Aterrado (Proeis) estão com o planejamento pronto para os dias de Carnaval, entre 17 e 21 de fevereiro (sexta a terça-feira). Está previsto patrulhamento para toda a cidade e reforço nos oito bairros que têm desfile de blocos carnavalescos autorizados.

As forças de segurança vão acompanhar os 11 blocos de carnaval, que vão sair em oito bairros nos dias de folia. As rondas serão intensificadas, principalmente, nos locais de maior movimento à noite. Além disso, os agentes vão estar atentos para os possíveis eventos clandestinos, que não conseguiram a licença dos órgãos responsáveis para desfilar pelas ruas da cidade.

“Estamos com reforço no policiamento em todo o município durante o Carnaval. Pedimos para que os foliões colaborem com a segurança: não estacionem de forma irregular; não excedam no consumo de bebidas alcoólicas; não joguem lixo na via pública; não dirija após ingerir bebidas alcoólicas; não usem a rua, muro ou porta de residências como banheiro. Vamos estar atentos ao ordenamento da cidade”, afirmou o secretário de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.