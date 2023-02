Publicado 16/02/2023 14:23

Volta Redonda - Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, sob a coordenação da delegada titular Juliana Almeida da Costa, prenderam um homem de 47 anos por descumprimento de medida protetiva, no bairro São Luiz. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (15). De acordo com informações da Deam, ele foi denunciado pela ex-companheira pelo descumprimento da medida judicial, o que ocasionou o pedido de prisão, pelo juiz responsável pelo caso no 1o Juizado Especial Criminal de Volta Redonda.

Segundo informou a Deam, o preso descumpriu várias vezes as medidas protetivas impostas contra ele pela vítima de violência doméstica. A razão das agressões - não foi informado se físicas, psicológicas ou de outra natureza - seria que o homem preso não aceitaria o fim do relacionamento com a vítima. O homem não teria oferecido resistência, segundo os policiais, e foi encaminhado para a Deam, onde permanece à disposição da Justiça.

Mais um

Em um caso ocorrido nesta terça-feira (14), por volta de 10h, um homem de 40 anos foi preso por policiais da Deam, na Vila Brasília. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, por porte ilegal de arma de fogo, em um processo originário da 1ª Vara Criminal de Resende.

O homem foi denunciado na Deam no mesmo dia, pela esposa, por agressão. Quando foram levantar a ficha criminal do agressor, descobriram o mandado de prisão em aberto.

Os policiais afirmaram que o homem não ofereceu resistência, foi ouvido na unidade policial e segue preso, à disposição da Justiça.