Praça tinha ferro velho, curral - com cavalos e bode - e até galinheiro ocupando espaço de lazer Divulgação/Secom PMVR

Publicado 15/02/2023 20:27

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), promoveu a desocupação de praça localizada na Rua 8, no bairro Três Poços. O secretário da pasta, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o subsecretário, Amauri Pego, comandaram a ação para devolver o espaço público à população, nesta quarta-feira (15), após denúncia de moradores. Outros órgãos municipais também participaram da operação.

De acordo com relatos dos moradores, a praça e área esportiva estavam ocupadas de forma irregular com a criação de cavalos, que ficavam em um curral construído numa das laterais do espaço de lazer; um galinheiro em outra parte e até um bode foi encontrado. O resgate dos animais foi feito por funcionários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para onde foram levados.

No local, havia ainda dois veículos em situação de abandono que foram recolhidos ao Depósito Público pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), pois os proprietários não foram identificados. A ação foi acompanhada pelo comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.

Além disso, um espaço existente entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva tinha se transformado em depósito de sucatas e ferro-velho, com vários objetos acumulados e muito lixo. O espaço recebeu limpeza e foi liberado.

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), através do projeto Consultório na Rua, realizou abordagem ao morador em situação de rua que se encontrava no local. Ele foi encaminhado ao Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, para receber os cuidados necessários.

“Foi uma ação integrada e completa para que pudéssemos garantir o direito a todos e restaurar o espaço de lazer para o convívio saudável da população local. O primeiro momento foi de liberação e limpeza do espaço e depois será feita a revitalização. O sucesso desta operação se deve à participação da sociedade que, com as denúncias, encurta a distância entre o problema e a solução”, disse o secretário Luiz Henrique.