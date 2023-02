Prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, entre outros convidados, participou de aula inaugural - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/02/2023 19:29

Volta Redonda - Os 45 alunos da segunda turma do Projeto Diploma Cidadão, da prefeitura de Volta Redonda, foram recebidos na noite desta terça-feira (14), no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), no campus Aterrado, para a aula inaugural do curso superior de Administração de Empresas exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCDs). A iniciativa pioneira, executada em parceria entre o governo municipal e a universidade, já beneficia 27 alunos que compõem a primeira turma e estão na metade do curso.

O prefeito Antônio Francisco Neto parabenizou os estudantes, ressaltando que todos compareceram à aula inaugural, e desejou coragem e persistência para enfrentar os desafios.

“Sabemos que haverá dificuldades, mas o poder público se organizou para receber vocês. Todos os dias será distribuído lanche, por exemplo. Além disso, os estudantes que trabalham no processo de digitação dos arquivos da prefeitura, na Escola Maranhão, no Eucaliptal, no período da tarde, vão contar com transporte para que não se atrasem”, disse Neto, acrescentando: “Esta é uma oportunidade única. Conquistar um diploma de nível superior de forma gratuita, e com todo amparo pedagógico voltado para as suas necessidades, não é uma chance para deixar passar”, reforçou Neto, agradecendo toda equipe da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e, principalmente, ao reitor do UGB, Geraldo Di Biase, falecido no último dia 7, e à direção e profissionais da universidade que bancaram o desafio. “A parceria do UGB foi fundamental para tirar o ‘Diploma Cidadão’ do papel”, falou o prefeito.

Sérgio Sodré, que está à frente das secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico e Turismo, desejou sucesso aos estudantes. “Quero ver todos com o diploma na mão e inseridos no mercado de trabalho daqui a quatro anos”, disse.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, colocou a Pasta à disposição dos alunos para qualquer ajuda. “Vamos dar todo apoio a vocês. Paralelamente ao projeto, estou em contato com empresas que atuam na cidade e região, para conseguir vagas de estágio e emprego para os alunos desse curso”, afirmou.

Também deram boas-vindas aos alunos os pró-reitores do UGB, Osvaldir Denadai e Elisa Ferreira Silva Alcântara. “Nós da universidade ficamos orgulhosos em fazer parte deste projeto inédito de inclusão, que já é um sucesso, graças à dedicação dos nossos profissionais, da equipe da SMPD e, principalmente, dos alunos. Obrigada por estarem com a gente”, disse Elisa, que representava o reitor Francisco Sampaio.

Alunos das duas turmas trocam experiências

Cláudia Valente, que possui deficiência auditiva e faz parte da primeira turma do curso de Administração de Empresas para PCDs, falou para incentivar os novos alunos. Ela fez questão de agradecer ao prefeito Neto e a todos os profissionais do UGB, além de dar boas-vindas aos colegas.

“Fiquem tranquilos, vocês vão conseguir assimilar todas as novidades. E sigam com dedicação, pois estou na metade do curso e já consigo ver todas as oportunidades e áreas de atuação que este diploma vai me permitir”, relatou.

Greice Aparecida Fonseca Miranda Valentim, que é deficiente auditiva e está começando o curso, ficou ainda mais empolgada depois das palavras da veterana. “Acabei de terminar o Ensino Médio e estou ansiosa para começar o curso superior. Vou persistir até o final, conquistar o diploma que, tenho certeza, será fundamental para melhorar minha vida profissional”, afirmou.

O professor de Matemática do UGB, Marco Antônio, que está no projeto desde a primeira turma; a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/VR) Volta Redonda, Carolina Patitucci; os vereadores Vander Temponi, Cacau da Padaria e Paulinho AP, além do vice-prefeito e diretor-geral do Hospital São João Batista (HSJB), Sebastião Faria, também participaram da aula inaugural do curso.

Curso presencial tem aulas noturnas e apoio pedagógico à tarde

O curso superior de Administração para Pessoas com Deficiência do UGB tem duração de quatro anos com aulas presenciais noturnas. Os professores têm auxílio de intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para facilitar a compreensão das disciplinas pelos alunos. Além disso, no período da tarde, a secretaria da Pessoa com Deficiência oferece apoio de intérpretes de Libras e professores de português e matemática, fluentes na língua de sinais, para ajudar com o conteúdo das aulas do dia anterior.

A coordenadora do projeto e intérprete de Libras, Eliete Guimarães Vasques, disse que o diploma do curso superior em Administração pode mudar o destino profissional dessas pessoas. “Com o diploma na mão, é possível conquistar uma vaga no mercado de trabalho ou crescer dentro da empresa em que já atua. O curso possibilita diferentes áreas de atuação como finanças, recursos humanos, marketing, compras, vendas, produção, serviços e tecnologia da informação, por exemplo”, informou Eliete, que, emocionada, afirmou que os deficientes são cidadãos com direitos e deveres iguais, que merecem ser reconhecidos.