Equipes fizeram cerco, mas suspeitos fugiram por área de mata, abandonando bolsa com drogasDivulgação/PMERJ

Publicado 14/02/2023 21:16

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam drogas na Rua Santa Luzia, na Vila Americana, em Volta Redonda, após um cerco para tentar prender suspeitos de tráfico. A ocorrência foi no início da tarde desta terça-feira (14).

De acordo com as informações da Polícia Militar, guarnições do Grupamento de Ações Táticas I (GAT I) e do Serviço Reservado (P2) receberam informações de populares que elementos estariam traficando drogas na Rua Santa Luzia. As equipes fizeram um cerco, mas os suspeitos fugiram por uma área de mata, abandonando uma bolsa. Após vasculhar o local, os PMs encontraram a bolsa com 121 pinos de cocaína (57 gramas); 53 pedras de crack (13 gramas); 34 pedaços e 17 tiras de maconha (239 gramas), além de 19 frascos de lança perfume. O material foi encaminhado para a 93a Delegacia Policial (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.