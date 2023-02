Publicado 14/02/2023 20:08

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retoma nesta quarta-feira (15), a vacinação contra Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina utilizada será a Pfizer Baby, o município recebeu duas mil doses do imunizante nesta terça (14).

Devido ao estoque, a aplicação da vacina será das 8h às 16h, concentrada em cinco unidades básicas de Saúde (UBSs) e da Família (UBSFs), nos bairros: Conforto, Retiro 1, Santo Agostinho, Jardim Paraíba e Água Limpa 1. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS da criança.

O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, explicou que o estoque atenderá as crianças para a primeira dose, e também aquelas que ainda não tomaram a segunda.

“Todas as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias devem receber a primeira dose nessas unidades de saúde. As que já receberam, estamos intensificando a busca ativa por telefone, convocando as famílias para que retornem à unidade e completem o esquema vacinal de seus filhos”, disse.

Cronograma

A secretaria de Saúde informa que o estoque de CoronaVac está zerado no município e ainda não há previsão de reabastecimento. A vacina é indicada para crianças a partir de 3 anos de idade.