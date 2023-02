Trabalho teve início no Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças, mas vai englobar toda a cidade - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda e a concessionária de energia Light continuam com a operação de limpeza nos postes da cidade. A ação recolheu, na última semana (entre os dias 6 e 10), cerca de 250 quilos de fios e cabos em desuso ou piratas, que se acumulam de forma emaranhada e causam transtornos aos usuários, principalmente em dias de chuva e ventania. A operação vai continuar por tempo indeterminado.

Os resultados da última semana foram 77 postes analisados; 249,7 quilos de cabos e fios removidos; 94 cabos e fios sem identificação; 233 cabos partidos, ou seja, em desuso; 13 cabos abaixo da altura mínima permitida (vão baixo), dentre outros.

A equipe da concessionária, responsável pela identificação dos fios, antes de realizar o serviço, faz um estudo da área, fotografando e identificando as irregularidades, uma vez que os fios autorizados precisam ser identificados com uma placa oficial cedida pela empresa. Aqueles que não possuem a identificação correta estão sendo retirados.

Trabalho teve início por três bairros

O objetivo é corrigir um grave problema que vem tomando conta das ruas de Volta Redonda, que é o abandono de cabos e fios soltos em postes por muitas empresas, como as de telefonia, TV a cabo, internet, entre outras.

O trabalho teve início nos bairros Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças, mas vai englobar toda a cidade. O serviço é feito à noite, para que não haja interferência nas vias e não cause transtorno à população.

“Estamos trabalhando no levantamento das anormalidades em cada poste e fazendo a verificação de quais cabos estão ligados corretamente, quais estão fora do padrão e quais estão irregulares. A ação não tem data para finalizar e vai abranger vários bairros”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.