Munir Neto: "Queremos levar este projeto, que é um sucesso, para todo estado do Rio de Janeiro"Divulgação

Publicado 15/02/2023 19:12

Volta Redonda - O deputado estadual Munir Neto (PSD) protocolou, na sessão plenária desta terça-feira (14), um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Coluna Reta nos estabelecimentos da rede de ensino público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é fazer a prevenção e possível tratamento da escoliose idiopática aos alunos da rede estadual de ensino.

O Coluna Reta foi criado pelo deputado em 2021, enquanto era secretário de assistência social em Volta Redonda. O programa é destinado a crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, e busca o diagnóstico precoce e tratamento desses pacientes de forma contínua. Nos casos de indicação cirúrgica, o procedimento visa oferecer qualidade de vida aos pacientes, não só a correção postural, mas também a prevenção, com o tratamento a tempo de evitar danos aos órgãos internos no tórax, como pulmões, muito afetados pela curvatura excessiva da coluna vertebral.

“O Coluna Reta foi um programa que criamos no município de Volta Redonda, junto com o meu amigo e médico ortopedista Juliano Coelho, e deu super certo. Desde a criação, foram cerca de 4 mil crianças e adolescentes - de 7 a 18 anos - que passaram por triagens. Quatorze delas foram submetidas a cirurgia de correção e mais de 50 foram encaminhadas para fisioterapia. Queremos levar este projeto, que é um sucesso, para todo estado do Rio de Janeiro”, explicou Munir Neto.

A escoliose idiopática não tem uma causa conhecida e atinge milhões de pessoas no Brasil e em todo mundo. A doença provoca o desvio lateral e rotacional da coluna vertebral que acontece no período do estirão do crescimento (9 aos 14 anos). Mais comum em meninas, ela acomete em torno de 4% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Quando em estágio avançado, causa deformidade estética, falta de ar, limitação para atividades laborais e diversos problemas psicológicos.

“Hoje no nosso país não existe uma política pública e nem privada para a prevenção da escoliose. Portanto, boas iniciativas que deram certo no nosso município de origem, merecem ser compartilhadas com outros municípios. Queremos ampliar toda essa rede de cuidado com as pessoas, principalmente com aquelas que mais precisam do Poder Público”, afirmou o parlamentar.