Reunião que alinhou propostas para Rede Municipal de Ensino foi nesta terça-feira (14), na Escola Firjan Sesi - Divulgação/Secom PMVR

Reunião que alinhou propostas para Rede Municipal de Ensino foi nesta terça-feira (14), na Escola Firjan SesiDivulgação/Secom PMVR

Publicado 15/02/2023 13:30

Volta Redonda - Uma reunião realizada nesta terça-feira (14), na Escola Firjan Sesi, no bairro Aterrado, alinhou propostas a serem implantadas na Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda. Através de uma parceria entre a prefeitura e a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Sesi (Serviço Social da Indústria) de Volta Redonda, o objetivo é fortalecer a educação através de cursos e capacitações gratuitas.

O encontro contou com a participação do secretário municipal de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, representantes das secretarias e da Firjan Sesi e Firjan Senai.

Durante a reunião, representantes da Firjan Senai Sesi apresentaram projetos que podem ser realizados em Volta Redonda e têm como propósito promover a educação, o bem-estar e a produtividade. São eles: Atualização em Língua Portuguesa e Matemática; Libras (Língua Brasileira de Sinais); Educação Orçamentária (este voltado também para pais, responsáveis e servidores) e o Inglês Técnico. Outros como o “Meninas Curiosas”, que oferece, exclusivamente a alunas do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental, cursos de fotografia, edição de vídeo e desenho com foco no desenvolvimento humano, já estão em andamento. E o “Nadadores do Futuro”, que está em fase de desenvolvimento pelo Sesi e que visa a formação de atletas.

“Queremos deixar de ser uma ‘ilha’ e trazer tudo o que é de inovação e tecnologia para as escolas. Estamos angariando parceiros e toda ajuda que vier é bem-vinda. Temos contado com muitos parceiros para fazer Volta Redonda avançar, e a Firjan e todo o sistema ‘S’ sem dúvidas é um grande parceiro no protagonismo que buscamos retomar”, destacou o secretário Sérgio Sodré.

A gerente operacional da Firjan Senai Sesi Volta Redonda, Cláudia Holzwarth, também enfatizou que a proposta da parceria da entidade com a prefeitura é a busca pelo desenvolvimento da cidade e a capacitação de jovens e adultos.

“Queremos uma nova cultura para Volta Redonda. Mostrar que existe inovação e tecnologia instaladas no município e que podemos usufruir desta temática para o desenvolvimento da cidade. Então buscamos hoje uma nova cultura para a cidade, que seja voltada para a inovação e tecnologia. Queremos fortalecer a base, que é a Educação, para que possamos, com a chegada do 5G, ter uma população preparada para atuar dentro desta tecnologia”, comentou Cláudia.

Campeonato estadual de robótica em julho

Ainda durante a reunião foi anunciado que Volta Redonda vai sediar um campeonato estadual de robótica em julho deste ano. O torneio acontecerá nos dias 7 e 8 de julho, em parceria com a FIRA Brasil (Copa do Mundo de Robôs). Além de unir ciência, tecnologia e criatividade, a etapa vai qualificar equipes para a disputa nacional e, em seguida, a Copa do Mundo de Robótica. Visando fomentar a inovação e ampliar o número de vagas nas turmas do ensino de robótica no município, ficou acertado que a Firjan Senai Sesi vai capacitar professores e alunos da rede pública a partir do mês que vem.

“Hoje nós temos quatro escolas da rede municipal e uma da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) que realizam este trabalho. Queremos levar a robótica para mais unidades e, assim, fomentar ações de cooperação, criatividade, planejamento e trabalho em equipe. Nós precisamos inovar e levar aos nossos jovens esta oportunidade”, considerou Sodré.



Ações em sinergia com o Vírgula

Ações em sinergia com o “Vírgula, Hub de Inovação de Volta Redonda” também foram debatidas como a capacitação de professores da rede pública no Fablab da Firjan Senai; oferta de cursos; exposição de equipamentos da Firjan e simulador de realidade virtual (Projeto Tour Virtual). O Vírgula é um espaço destinado a promover projetos, negócios e parcerias relacionadas à tecnologia, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo no Shopping Park Sul.