Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos – promove Baile de Carnaval para usuários - Cris Oliveira/Secom PMVR

Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos – promove Baile de Carnaval para usuáriosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 15/02/2023 17:02

Volta Redonda - Com o objetivo de trabalhar as questões emocionais, bem-estar e de resgate de memória, o Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares da prefeitura de Volta Redonda – o Centro Dia Synval Santos – promove, nessa quarta-feira (15) e quinta-feira (16), um Baile de Carnaval para os usuários.

A coordenadora do Centro Dia Synval Santos, Danielle da Silva Freire, explica que, por conta da doença de Alzheimer, eles tendem a ter a memória passada muito preservada, e a presente bastante prejudicada. Então o Carnaval é uma época que traz, para eles, sensações e sentimentos bons de um tempo que foi vivido com muita alegria.

“Fazer esse Baile de Carnaval é possibilitar que a gente trabalhe não só a data temática, como também esses conteúdos afetivos, que trazem bem-estar, alegria, além de memórias passadas que causam noção de pertencimento de novo”, disse a coordenadora.

O local foi decorado pelos usuários do Centro Dia Synval Santos, que participaram de oficinas alusivas ao tema nos últimos quinze dias. Todo material utilizado, como máscaras e enfeites, foi confeccionado por eles mesmos. Eles recortaram, pintaram, montaram as oficinas na área da psicologia, falaram sobre Carnaval, sobre época de Carnaval.

“Então não promovemos só o baile, a gente vem ao longo da semana trabalhando esse conteúdo, para que o baile faça sentido para eles”, explicou a coordenadora.

Durante a festa eles podem se divertir ao som das tradicionais marchinhas de Carnaval. Um lanche especial também é servido durante o evento. Nesta quinta-feira (16), o baile acontece na parte da tarde, beneficiando outro grupo de usuários.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar este momento de muita alegria para os nossos usuários do Centro de Alzheimer. Um dos nossos compromissos sempre foi poder proporcionar momentos de lazer, convívio social e, é claro, de muita diversão, mas tudo isso com a segurança que eles merecem”, disse a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte.