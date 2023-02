Escolha da empresa responsável pelo Lote II da obra - investimento de R$ 30 milhões - foi publicado no DOE - Cris Oliveira/Arquivo Secom

Publicado 16/02/2023 12:29

Volta Redonda - O projeto em parceria entre a prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado do Rio, que vai recuperar o asfalto de mais de 380 ruas e avenidas da cidade, avançou mais uma etapa nesta semana. Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15), a escolha da empresa responsável pelo Lote II da obra, que conta com R$ 30.599.999,01 em investimento para asfaltar 298 vias de 14 bairros do município.

“Será trocado o pavimento, com fresagem, colocação de asfalto, em todos os trechos que precisam. Vias principais e interior dos bairros. Onde estiver precisando, vamos fazer pavimentação. E o asfalto é de massa quente, com qualidade superior ao material utilizado no tapa-buraco, por exemplo”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrando que a obra deve ser iniciada quando o volume de chuvas diminuir.

“O tempo chuvoso acaba prejudicando esse tipo de trabalho, e poderia estragar o asfalto novo. Já estamos em contato com o Governo do Estado para iniciar, assim que possível, o asfaltamento, e estaremos acompanhando todo o processo”, destacou a secretária.

O próximo passo para o início do asfaltamento é o empenho do valor referente ao investimento, e o prefeito Antônio Francisco Neto já pediu ao deputado estadual Munir Neto para acelerar o processo junto ao Governo do Estado.

O primeiro lote da obra já está em fase de licitação e vai beneficiar a população de 15 bairros, contemplando outras 88 ruas e avenidas – que somadas às do Lote II, chegam a 386 vias que receberão o novo asfalto.

Parceria

A parceria entre os governos municipal e estadual foi anunciada no final de janeiro, durante reunião entre associações de moradores, secretários municipais e o deputado estadual Munir Neto. O encontro foi realizado para debater ações conjuntas entre os governos para melhorar a infraestrutura dos bairros.

O prefeito Neto reforçou o histórico de parcerias entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Estado, visando melhorias para diversas áreas da cidade. “Quero agradecer ao secretário de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade, e à subsecretária Sheila, pela parceria que vai asfaltar 70% das ruas da nossa cidade. O Governo do Estado, o próprio governador Cláudio Castro tem sido um parceiro de Volta Redonda, com investimentos na saúde, no asfalto, na Mobilidade Urbana, e a população só tem a ganhar”, afirmou o prefeito.