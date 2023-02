Suspeito, que completou 18 anos há 20 dias, tentou se livrar da droga durante a tentativa de fuga - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Policiais militares prenderam nesta quarta-feira (15) um jovem de 18 anos, por suspeita de tráfico, na Rua Espírito Santo, no bairro Eucaliptal. Segundo as informações da Polícia Militar, eles receberam denúncias de que indivíduos estariam traficando drogas no local.

Os PMs foram verificar, e chegando ao local avistaram um suspeito, que tentou fugir assim que viu a viatura. O elemento foi dispensando as porções da droga durante a tentativa de fuga, mas os policiais recuperaram o material e prenderam o rapaz, que completou 18 anos há 20 dias. Foram apreendidos 18 invólucros contendo um pó branco - provavelmente cocaína - com a inscrição "15" (10 gramas), além de R$ 52 em dinheiro vivo. O preso em flagrante e o material apreendido foram levados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência.