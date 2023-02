Cinco carros em situação de abandono, uma carcaça e uma moto sem placa foram removidos para o Depósito Público Municipal - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/02/2023 16:23 | Atualizado 24/02/2023 16:25

Volta Redonda - Cinco carros em situação de abandono, uma carcaça de carro e uma moto sem placa foram removidos para o Depósito Público Municipal de Volta Redonda, durante uma ação realizada no bairro Padre Josimo nesta quinta-feira (23), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Os veículos eram alvos de inúmeras denúncias de moradores.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o subsecretário da Pasta, subtenente Amauri Pego, estiveram à frente da operação, que contou com o apoio do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

No local foram encontrados diversos carros abandonados por vários anos nas vias públicas, causando sensação de insegurança para os moradores, além de acúmulo de lixo, atraindo animais peçonhentos e contribuindo para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, comprometendo a saúde e a segurança pública.

Durante a operação, os donos de dois automóveis que estavam há muito tempo nas ruas foram localizados e levaram os mesmos para um local fechado e coberto, sendo que um deles teve que colocar as rodas do carro ainda na via pública, antes de conduzir o veículo ao lugar correto.

“O ordenamento traz qualidade de vida para a população dos bairros, através da segurança primária, que é justamente cuidar e manter limpo o ambiente. A população do bairro Padre Josimo nos ajudou através das denúncias e contamos com essa participação ativa, pois não acreditamos em sucesso na segurança pública sem a colaboração da sociedade”, frisou o secretário de Ordem Pública.

“Quero parabenizar e agradecer a participação da Equipe Operacional da Semop; da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º BPM, e informar que operações semelhantes vão ser realizadas no decorrer do ano, em todos os bairros de Volta Redonda”, afirmou o secretário. As denúncias, solicitações e reclamações podem ser feitas pelos telefones 156 (manutenção); 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal).