Vacina bivalente funciona como reforço para quem recebeu pelo menos duas doses de CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/02/2023 12:17

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira (27), a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada. Os primeiros a receberem o imunizante serão idosos acima de 70 anos, incluindo acamados, e imunossuprimidos a partir de 12 anos.

A vacinação será disponibilizada em todas as 46 unidades básicas de Saúde e da Família (UBSs e UBSFs), das 8h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

Pessoas com idade a partir de 12 anos vivendo em instituições de longa permanência (ILPIs) e Residências Inclusivas, e os trabalhadores dessas unidades, também receberão a vacina nesta primeira fase nos próprios locais, através das equipes volantes da secretaria de Saúde de Volta Redonda.

O médico sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Vasconcellos, citou que parentes de idosos acima de 70 anos na situação de acamados devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima, e solicitar a vacinação em domicílio.

“Solicitamos que familiares de idosos acamados nesta faixa etária mantenham contato com a unidade de saúde mais próxima da residência”, reforçou Carlos.

O médico ainda esclareceu que as vacinas monovalentes para Covid-19 continuarão sendo aplicadas nas unidades de saúde para quem ainda não completou o esquema vacinal primário com duas doses.

“Pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários para a bivalente devem tomar o segundo reforço, caso a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses”, completou Vasconcellos.

De acordo com o Ministério da Saúde, essas vacinas aumentam a imunidade contra o vírus da cepa original, bem como da variante Ômicron. Volta Redonda recebeu, do Governo Federal, três mil doses para a fase inicial da campanha, que vai seguir durante os próximos meses.

Próximas fases da campanha (datas ainda serão definidas)

Fase 2: Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente;

População a partir de 18 anos de idade privada de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade.