Cartilha destaca a importância de agilizar o atendimento às famílias nos órgãos públicos de defesa dos direitos - Divulgação/Secom PMVR

Cartilha destaca a importância de agilizar o atendimento às famílias nos órgãos públicos de defesa dos direitosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 23/02/2023 14:34

Volta Redonda - Volta Redonda vai lançar uma cartilha sobre o projeto “Escuta ativa às mulheres com familiares no sistema prisional”. Os detalhes foram acertados durante encontro entre a secretária de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, e o coordenador da Pastoral Carcerária da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, padre Nilson José dos Santos. Na ocasião, participaram também da reunião a coordenadora do Departamento de Direitos Humanos, Josinete Pinto, e a diretora da Divisão de Igualdade Racial, Juliana Sampaio, ambas da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH).

Além de conhecer a sede da SMDH e os serviços prestados, o coordenador conversou sobre os detalhes do lançamento da cartilha, que está previsto para acontecer no dia 8 de março, das 9h30 às 11h, no auditório 1 do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado.

A iniciativa destaca a importância de escutar, compreender as demandas das mulheres, agilizar o atendimento às famílias nos órgãos públicos de defesa dos direitos, a criação e implantação imediata de políticas públicas de educação, trabalho, renda, moradia, cultura e lazer, favorecendo as mulheres de Volta Redonda.

O projeto da SMDH tem o apoio e a parceria da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), Pastoral Carcerária, Fórum Justiça, 2º Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública Estadual e a ONG Criola.