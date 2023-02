Novas turmas para Mecânica de Autos, Corte e Costura e Confeiteira serão abertas a partir do mês que vem - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/02/2023 15:18

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, está passando por uma reforma em sua sede, no bairro Retiro. Após o término das obras, a unidade, que hoje atende mais de 300 pessoas com capacitação profissional - incluindo 40 menores de idade do Programa Educando Adolescente Assistido (PEAA) - vai ampliar o número de cursos. Novas turmas para Mecânica de Autos, Corte e Costura e Confeiteira serão abertas a partir do mês que vem.

As obras na FBG acontecem desde o início deste mês no setor profissionalizante. O local vai ganhar espaços totalmente reformados, como secretaria, banheiros e sala de depilação para uso em capacitações. Entre os outros cursos oferecidos no setor profissionalizante, estão: Manicure, Depilação, Cabeleireiro, Estética Corporal e Maquiagem. O local funciona das 8h às 11h.

“Estamos reformando esses espaços que não tiveram manutenção no governo anterior. Depois da reforma, ele oferecerá mais conforto para os usuários. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente e com poucos postos disponíveis, a alternativa é investir em cursos profissionalizantes ou de qualificação profissional. Reconhecendo esta necessidade, estamos reformando o setor profissionalizante”, explicou o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira.

Outros cursos

A FBG oferece também os cursos de Elétrica Predial, que atende apenados na Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth; Informática e Barbeiro, oferecidos nas duas unidades do Degase (Cense e o Criaad) para os jovens que cumprem medidas socioeducativas; além de Ornamentação de Bolas, que vai acontecer nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Siderlândia e Belo Horizonte.

Os cursos têm duração de quatro meses. As datas das inscrições serão divulgadas em breve pela FBG. Aqueles que concluem os cursos com 75% de frequência nas aulas recebem o certificado.