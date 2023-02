Menor de 17 anos confessou aos policiais militares que escondia droga no hidrômetro de estabelecimento comercial - Divulgação/PMERJ

Menor de 17 anos confessou aos policiais militares que escondia droga no hidrômetro de estabelecimento comercial Divulgação/PMERJ

Publicado 21/02/2023 15:01

Volta Redonda - Um jovem de 17 anos foi apreendido por policiais militares na noite deste domingo (19), no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. De acordo com informações da PM, uma equipe foi verificar uma denúncia de tráfico de drogas recebida pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), na Rua Floriano Peixoto, no Eucaliptal. Chegando ao local os PMs avistaram um suspeito com a mesma descrição relatada na denúncia - tipo físico e roupas - e abordou o rapaz.

Ele confessou aos policiais onde estava a droga - nove pinos de cocaína, cerca de nove gramas, escondidos em um hidrômetro de um estabelecimento comercial - e os policiais ainda encontraram com o jovem R$ 16 em dinheiro vivo e um celular.

O suspeito de 17 anos e o material arrecadado foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência. Os PMs ressaltaram que não foi preciso o uso de algemas. O jovem foi ouvido, autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e vai responder ao inquérito policial em liberdade.