Trabalhos de remoção de detritos, além de lavagem do barro, acontecem nos locais mais afetados nos bairrosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 21/02/2023 14:45

Volta Redonda - Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), estão nas ruas desde o fim da tarde desta segunda-feira (20), limpando e desobstruindo os locais mais atingidos pela chuva que caiu em Volta Redonda. Os bairros mais atingidos foram Santa Cruz, Santa Rita do Zarur e São Sebastião.

Os trabalhos como remoção de detritos e galhos de árvores, além de raspagem do barro, acontecem nos locais mais afetados em diversos pontos dos bairros.

A Defesa Civil informou que o Rio Paraíba do Sul atingiu 3,23m acima do nível normal. O órgão notificou também que os trechos sob pontes dos bairros Niterói, Aterrado e Aero estão interditados.

A orientação é que a população, sempre que possível, evite transitar ou trafegar em pontos alagados, mesmo que não haja interdição do acesso e não abrigar-se sob árvores. Durante a chuva só deixe um local seguro se necessário. Equipes da SMI e da Defesa Civil seguem em alerta e trabalhando nas ruas de Volta Redonda.