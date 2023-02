Drogas estavam com etiquetas de preço e foram apreendidas com menor de 15 anos - Divulgação/PMERJ

Drogas estavam com etiquetas de preço e foram apreendidas com menor de 15 anosDivulgação/PMERJ

Publicado 17/02/2023 23:30

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam no final da tarde desta sexta-feira (17) um menor de 15 anos, por suspeita de fato análogo ao tráfico de drogas. A ocorrência foi no condomínio Minha Casa. Minha Vida do bairro Roma, em Volta Redonda. Com o jovem foi apreendida uma quantidade de drogas - já divididas para venda - no valor equivalente a R$ 7.725.

De acordo com as informações da Polícia Militar, equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) e do Serviço Reservado (P2) foram ao local verificar uma denúncia de que indivíduos estariam traficando drogas no condomínio. Os policiais fizeram um cerco e visualizaram vários suspeitos, que fugiram assim que avistaram os PMs.

O menor foi apreendido e com ele foram encontrados 15 tiras de maconha de R$ 50; 51 trouxas de maconha de R$10; 17 pinos de cocaína de R$ 30; 105 pinos de cocaína de R$ 20; 43 pinos de cocaína de R$ 15; 126 pinos de cocaína de R$ 10; 195 pedras de crack de R$ 10 - totalizando R$ 7.725 - além de uma mochila e um aparelho celular.

O menor e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda).