Publicado 17/02/2023 23:03

Volta Redonda - Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (17), na Rua Felipe dos Santos, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada pelo Ciosp (Centro de Operações Integradas de Segurança Pública) para verificar uma denúncia de homicídio na Água Limpa.

Chegando ao local, os policiais militares se depararam com a vítima - identificada pela PM como Leonardo Vinícius - já caída ao chão, morta a tiros.

Segundo informou a Polícia Militar, o homem de 25 anos tinha antecedentes criminais por envolvimento com o tráfico de drogas. No local foram achados 16 estojos de munição deflagrada de calibre 9 mm. Ainda não há pistas sobre o autor ou a motivação do crime, que foi registrado na 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda). O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) pelo rabecão do Corpo de Bombeiros.