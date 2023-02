Busca ativa dos idosos é realizada pelas secretárias Carla Duarte (de preto na foto) e Rose Vilela (de verde) - Divulgação/Secom PMVR

Busca ativa dos idosos é realizada pelas secretárias Carla Duarte (de preto na foto) e Rose Vilela (de verde)Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, através das secretarias de Ação Comunitária (Smac) e de Esporte e Lazer (Smel), deu início, esta semana, ao projeto “Vem junto com a melhor idade” – que tem o objetivo de realizar busca ativa dos idosos acima de 60 anos, residentes em Volta Redonda, que, por algum motivo, não conseguem mais realizar as atividades físicas oferecidas pela Smel.

A busca ativa desses idosos foi realizada pelas secretárias Carla Duarte (Smac) e Rose Vilela (Smel), que percorreram o Açude nesta semana, um dos dez bairros com o maior número de idosos, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os idosos serão encaminhados para os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, onde participarão dos programas “Viva a Melhor Idade”, da Smel, e dos Grupos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Smac. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento de suas capacidades funcionais, impactando diretamente na qualidade de vida e na saúde mental desses idosos.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, a implantação desse projeto, que une duas grandes secretarias, tem como objetivo avançar na assistência do município, refletindo na qualidade de vida dos idosos.

“O projeto ‘Vem Junto com a Melhor Idade’ vem ocupar um lugar de destaque nas ações do Poder Público Municipal, que se constituem em importante ferramenta para o cuidado integral dessas pessoas, facilmente expostas à vulnerabilidade social”, disse a secretária.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destaca que a Melhor Idade sempre foi uma das prioridades do prefeito Antônio Francisco Neto. “Dentre as prioridades da administração municipal, está a atenção irrestrita à melhor idade. Não podemos deixar de fora das ações, essas pessoas que já participaram das nossas atividades e que hoje não podem mais. Por isso, vamos fazer essa busca em toda a cidade e incluir essas pessoas. Nosso objetivo é de impactar positivamente na qualidade de vida”, ressaltou a secretária.

O projeto

De acordo com a estimativa populacional feita pelo IBGE, realizada em julho de 2020, aproximadamente 35 mil moradores têm mais de 60 anos em Volta Redonda. Ainda segundo a pesquisa, os dez bairros com o maior número de idosos de Volta Redonda são: Retiro, Santo Agostinho, Vila Mury, Conforto, Vila Santa Cecília, Vila Brasília, Água Limpa, Jardim Amália, Casa de Pedra e Aterrado.

Com base nesses dados, a Prefeitura de Volta Redonda cria e mantém estratégias que auxiliam a população a ter um envelhecimento saudável. Entre as ações desenvolvidas, estão as voltadas para o esporte e lazer e a ação social, que contribuem significativamente para que os idosos modifiquem seu comportamento, provocando transformações biológicas, psicológicas e sociais, impactando diretamente na melhoria da sua qualidade de vida.

O projeto “Vem Junto com a Melhor Idade” considera as necessidades e interesses específicos desta faixa etária. A intenção é avançar na democratização do acesso ao esporte, lazer e ação social, por sua importância na promoção de saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento humano.