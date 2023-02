Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e da Defesa Civil de Volta Redonda intensificaram ações - Divulgação/Secom PMVR

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e da Defesa Civil de Volta Redonda intensificaram açõesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 22/02/2023 12:26

Volta Redonda - Fortes chuvas atingiram a região Sul Fluminense nesta terça-feira (21), e equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e da Defesa Civil de Volta Redonda intensificaram ações para amenizar os impactos causados pelo acumulado de 55,6mm de chuva.

Profissionais da SMI estão realizando limpeza e lavagem do barro nos bairros Dom Bosco, Santa Rita do Zarur, São Luís, São Sebastião, Retiro, Santa Rita de Cássia, Aero Clube e Barreira Cravo. Os bairros Barreira Cravo e Aero Clube foram afetados com alagamentos e por isso houve fechamento de vias, para evitar transtornos para moradores e danos às residências. A Defesa Civil informou que o Rio Paraíba do Sul chegou a atingir 4 metros acima do normal, mas já há uma tendência de queda neste nível.

Turbidez na ETA Belmonte

Na manhã desta quarta-feira (22) a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte teve que suspender a produção de água por cerca de duas horas por conta da turbidez na água - com quantidade excessiva de partículas em suspensão, o que prejudica o resultado do tratamento. Foi a segunda vez que o fenômeno ocorreu nos últimos dois dias, a interrupção no tratamento ocorreu por cerca de 5 horas no período anterior. O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que a produção de água já voltou ao normal.