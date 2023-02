PM destacou que informação que originou ocorrência foi repassada de forma anônima ao Disque Denúncia (0800-0260 667) - Divulgação/PMERJ

Publicado 21/02/2023 15:38

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam drogas por volta de meio-dia desta terça-feira (21) em uma casa no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. Um suspeito foi preso.

De acordo com as informações da PM, equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) e da P2 (Serviço Reservado) foram verificar uma denúncia de que na casa receberam uma carga de drogas que seria do suposto chefe do tráfico no local, conhecido como ‘Nem Vesgo’.

Chegando na casa, os policiais foram recebidos por um suspeito, que permitiu a entrada dos agentes na residência, Após uma busca minuciosa, os policiais militares encontraram 107 pinos de cocaína; 73 trouxinhas se maconha; e cinco pedras de crack. Os PMs deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência.

A Polícia Militar destacou que a informação que deu origem à ocorrência foi repassada de forma anônima ao Disque Denúncia (0800-0260 667) e pediu que a população colabore denunciando possíveis crimes em seus bairros.