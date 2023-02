Drogas apreendidas tinham etiquetas de preço e somaram um total de R$ 2.805 - Divulgação/PMERJ

Publicado 21/02/2023 15:24

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam duas pistolas e farta quantidade de drogas, além de deter dois suspeitos de tráfico de drogas no final da tarde desta segunda-feira (20), no bairro Belmonte, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas I) e da P2 (Serviço Reservado) estavam em patrulhamento pelo bairro, em diligência por causa do Carnaval, quando avistaram dois elementos suspeitos.

Os policiais afirmaram que a dupla tentou fugir por uma área de mata assim que avistou a viatura policial, mas foram alcançados pelos agentes. Com os suspeitos - um deles menor de idade - foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada; 12 munições intactas cal. 38; uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida; um carregador cal. 9mm; 14 munições intactas cal. 9mm; três pinos de cocaína com etiqueta de R$ 30; 33 pinos de cocaína R$ 25; nove pinos de cocaína de R$ 20; 48 pinos de cocaína de R$ 10; 71 pinos de cocaína R$ 5; 13 pedras de crack R$ 25; 15 pedras de crack de R$ 20; oito pedaços de maconha de R$ 30; dois pedaços de maconha de R$ 5 - totalizando R$ 2.805 em drogas - além de R$ 68 em espécie; uma mochila preta; uma mochila camuflada; uma pochete preta; um coldre de revólver; quatro rádios transmissores; uma base carregadora de rádio e um aparelho celular.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência.