Entre locais mais afetados estão a Avenida Nossa Senhora do Amparo e áreas da Barreira Cravo e Aero Clube - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/02/2023 14:12

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda segue realizando limpeza nas vias da cidade na manhã desta quinta-feira (23), atuando para amenizar o impacto das fortes chuvas dos últimos dias, como a que ocorreu na noite desta quarta-feira (22). Equipes da secretaria de Infraestrutura (SMI) seguem nos bairros desde a madrugada, presente principalmente nas áreas mais afetadas, inclusive as que registraram alagamentos, efetuando a limpeza e manutenção. De acordo com a Defesa Civil do município, o Rio Paraíba do Sul reduziu a sua cota para 2,20 metros acima do nível normal (panorama das 19h desta quarta), após chegar a 3,23 metros nos últimos dias.

Os profissionais da SMI atuam na remoção do barro, recolhimento de detritos e galhos de árvores, e limpando áreas que apresentaram alagamentos durante os temporais. Entre os locais mais afetados estão a Avenida Nossa Senhora do Amparo (entre os bairros Voldac, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur), e áreas dos bairros Barreira Cravo e Aero Clube.

Além da intensificação da limpeza das vias afetadas pelas chuvas, a secretaria de Infraestrutura segue com os trabalhos de rotina pela cidade, com a programação de remoção de entulhos; desobstrução, limpeza e troca de ralos; tapa-buraco; reparos, entre outros serviços, atendendo vários bairros.

Turbidez na ETA Belmonte afeta abastecimento

O Saae-VR pede aos moradores que economizem água ao longo desta quinta-feira. A Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte está operando com capacidade reduzida desde as 4h30, após ter sua operação interrompida por volta das 0h15, por conta por conta da turbidez alta no Rio Paraíba do Sul – condição da água com quantidade excessiva de partículas em suspensão.

É o terceiro dia consecutivo que o fenômeno da turbidez ocorre. De acordo com a equipe técnica do Saae-VR, normalmente a turbidez em períodos sem chuvas constantes varia de 80 a 300 UT (Unidade de Turbidez), sendo que nesta madrugada o índice chegou a 1500 UT.

Com o abastecimento afetado em toda a cidade, a autarquia orienta que a população economize água, priorizando o consumo humano e evitando desperdícios. Os moradores que estiverem sem água podem acionar a autarquia através do número 115.