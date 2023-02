Dona de uma voz marcante, Adriana Marins era locutora de rádio e apresentadora de telejornais no sul fluminense - Reprodução

Publicado 22/02/2023 15:41

Volta Redonda - Morreu na manhã desta quarta-feira (22) em Volta Redonda a jornalista Adriana Marins, de 58 anos. Ela estava internada havia cerca de um mês no Hospital São João Batista, e havia sido diagnosticada com um câncer há pouco tempo.

A jornalista trabalhava atualmente no setor de marketing do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). Locutora e apresentadora de TV, pós graduada em Jornalismo Cultural, Adriana era dona de uma voz marcante, e começou a carreira no rádio. Trabalhou em emissoras de rádio, como Cidade do Aço FM, e depois tornou-se apresentadora de telejornais, na extinta TV Sul Fluminense (hoje Band Barra Mansa).

O UniFOA divulgou uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. “Estou muito consternado com a perda de uma pessoa tão querida por todos. Uma profissional admirável, que eternizou sua voz em tantos momentos importantes para nossa instituição, sobretudo em cerimoniais. Dona de uma voz especial, uma voz de mel. Que tocava os corações sensíveis nas mais diversas realidades”, disse o presidente da instituição, Eduardo Prado, que se solidarizou, em nome ainda dos professores e funcionários da instituição, com os familiares e amigos de Adriana. O sepultamento está previsto para quinta-feira (23), às 10 horas, no cemitério Portal da Saudade.