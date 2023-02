Alto índice de acidentes envolvendo motociclistas - 45 só em janeiro - motivou poder público a oferecer curso - Divulgação/Secom PMVR

Alto índice de acidentes envolvendo motociclistas - 45 só em janeiro - motivou poder público a oferecer cursoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 23/02/2023 14:20

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda vai oferecer - a partir do dia 6 de março - um curso gratuito de pilotagem para motociclistas. O objetivo é capacitar condutores habilitados sobre técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de oferecer noções de educação no trânsito. As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (23), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30 – de segunda a sexta-feira. Os interessados precisam ser habilitados, ou seja, possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A. É preciso apresentar o documento no momento da inscrição. Neste primeiro momento serão abertas 50 vagas, com foco em motociclistas que fazem uso do veículo como instrumento de trabalho.

O curso será ministrado pela escola do multicampeão e piloto profissional Helder Shad. Ao todo serão oito horas com aulas teóricas e práticas, duas vezes por mês. Entre os assuntos que serão abordados, estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança, manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

Evitar acidentes e mortes

De julho a dezembro de 2021, o Hospital São João Batista (HSJB), referência no interior do estado em traumato-ortopedia, registrou uma média mensal de 23 acidentes com motocicletas. De janeiro a junho de 2022, a média foi de 24. De julho a dezembro do ano passado, o número subiu para 32. Já em 2023, somente em janeiro, foram 45 acidentes de moto no mês. Uma média de 1,5 por dia.

O prefeito Antônio Francisco Neto destacou que o curso foi um pedido do vice-prefeito e diretor geral do HSJB, Sebastião Faria. “Hoje, infelizmente, o condutor de motocicleta tem sido o maior causador dos acidentes, muitos lamentavelmente fatais. O Poder Público, então, contratou o piloto profissional e multicampeão Helder Shad, porque nós queremos evitar acidentes e salvar vidas. Vamos iniciar o curso na primeira segunda-feira de março”, disse Neto.