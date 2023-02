Publicado 23/02/2023 14:25

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), promove nesta sexta-feira (24), uma programação especial de Carnaval para os animais. Desfile de fantasias, feira de adoção, sorteio de brindes e muita música e diversão para toda a família fazem parte da agenda.

Organizado pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à SMMA, o “Blocão” vai entrar na “avenida” no Shopping Park Sul, acesso A, a partir das 19h. Qualquer animal pode participar com seu tutor, desde que esteja fantasiado. Por ser um espaço privado, os interessados devem consultar junto ao shopping sobre as regras de acesso de animais.

“Carnaval é tempo de alegria e diversão, por isso, pensamos em realizar também para os animais um momento divertido. O ‘Blocão’ será totalmente voltado para os cães e todos podem participar com a sua fantasia. Além disso, ainda teremos sorteio de brindes para os animais que irão participar com a gente. Venha e traga o seu melhor amigo”, disse a coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade.

Feira de adoção

A terceira edição do espaço “Família Animal” vai acontecer também neste dia. Cães e gatos, entre adultos e filhotes, estarão disponíveis para receber uma família cheia de amor.

Os animais para doação são provenientes de acumuladores acompanhados pela secretaria, apreendidos ou vítimas de maus-tratos, além de animais resgatados nas ruas, que estão sob responsabilidade de protetores independentes ou ONG (Organização Não Governamental) de proteção animal. Os animais adultos são doados castrados e os filhotes têm castração garantida no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O agendamento deve ser feito pelo telefone: 3339-4555.

Cadastro para fazer doação de animais

Os interessados em doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA, para se cadastrarem e receberem orientações sobre as exigências legais para participar dos espaços de adoção. Mais informações pelo telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.